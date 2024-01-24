Чемпионку Москвы по фигурному катанию уронили головой об лед во время выступления. Видео

Российская фигуристка Мария Симонова получила серьезную травму голову упав во время выступления на Всероссийских соревнований "За призы президента Федерации фигурного катания Москвы". 14-летнюю чемпионку столицы РФ уронил ее партнер Марк Бреславский.

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Во время исполнения короткой программы 17-летний партнер не смог удержать фигуристку, упал сам и уронил ее. Несмотря на повреждение Симонова поднялась, доккатав короткую программу, за которую пара получила 42,51 балла. После этого дуэт снялся с турнира.

Как заявила РИА Новости глава московской федерации фигурного катания Нина Мозер, Мария Симонова была срочно госпитализирована. Ее увезли на скорой, а "падение было очень тяжелым".

"В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше. Как показал рентген, повреждений нет, врачи делают дальнейшие обследования", — рассказала российская фигуристка и тренер Бетина Попова в интервью "Спорт-Экспрессу".

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