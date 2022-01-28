Чемпионка Украины стала доверенным лицом Путина: как изменилась скандальная красавица-фигуристка, легко разбившая браки

Чемпионка Украины по фигурному катанию среди юниорок Татьяна Навка подавала большие надежды в УССР, но на первой Олимпиаде она выступала за Беларусь, а "золото" выиграла уже под флагом России. И не сбавила обороты после окончания карьеры, став женой пресс-секретаря Владимира Путина и доверенным лицом президента РФ на двух выборах.

Накануне зимней Олимпиады-2022 в Пекине OBOZREVATEL решил посмотреть, как изменилась чемпионка Игр-2006 в танцах на льду, уроженка Днепра Навка, которую одни фанаты просто обожали, а другие люто ненавидели.

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске в семье экономиста и инженера, но в молодости родители занимались спортом, поэтому и девочку отдали на гимнастику. Все изменилось, когда маленькая Навка увидела по телевизору прокат призера чемпионата мира и Европы Елены Водорезовой. Она влюбилась в фигурное катание и выбрала себе профессию.

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Но достать нужные коньки в то время оказалось и трудно, и недешево для семьи со скромным бюджетом. Поэтому сначала Татьяна научилась кататься на роликах, а в пять лет вышла на лед. Она собиралась стать успешной одиночницей, как Водорезова. И титул чемпионки Украины среди юниорок подтвердил серьезность ее намерений.

Но затем всего лишь за лето Татьяна выросла на 14 см, после чего у нее развалились прыжки. И тренеры посоветовали маме перевести дочь в танцы на льду. Партнера и новую наставницу нашли в Москве. И в 1988 году 13-летняя фигуристка уехала в группу Натальи Дубовой в пару к Самвелу Гезаляну.

В столице СССР девочки без родителей приходилось непросто. А тренер постоянно шпыняла ее даже за полкилограмма лишнего веса, закрывала в раздевалке, чтобы Навка не ела. И как-то даже ударила. Такая юность наложила отпечаток на характер спортсменки.

Но благодаря все тому же тренеру Дубовой, заключившей контракт в США, Навка оказалась в Нью-Джерси и прожила в Америке 15 лет. Там училась и ее старшая дочь от Александра Жулина, а в СМИ даже утверждали, что у фигуристки двойное гражданство и она является налоговым резидентом США. Но Татьяна отрицает наличие американского паспорта.

Тем временем в 1991 году пара Навки и Гезаляна вошла в сборную СССР, выигрывала Skate America и Nations Cup. После распада СССР Татьяна и Самвел выступали за Белорусь, на Олимпиаде в Лиллехамере стали 11-ми и пятыми на чемпионате мира-1994.

Но затем тандем с Гезаляном распался, и Навке нашли другого партнера – сейчас востребованного тренера и хореографа Николая Морозова.

Но настоящий успех пришел к фигуристке после знакомства с призером Олимпийских игр Александром Жулиным. Поговаривали, что роман спортсменов начался еще в 1993 году, кода Жулин был женат на партнерше Майе Усовой и одновременно обещал жениться на будущей двукратной олимпийской чемпионке Оксане Грищук. Но серьезные отношения завязались только через несколько лет.

Жулин выбрал для Навки нового партнера – перспективного Романа Костомарова, а Татьяна снова сменила флаг, став россиянкой. А заодно и имидж – она, от природа брюнетка, стала длинноволосой блондинкой. С 2000 года они с Романом начали тренироваться под руководством Жулина и вскоре взлетели в элиту танцев на льду.

К Олимпиаде-2006 Навка и Костомаров подошли двукратными чемпионами мира и Европы в танцах на льду. И ожидаемо стали чемпионами Турина. Кстати, бронзовая медаль в том году досталась украинской паре Елена Грушина/Руслан Гончаров.

Навка и Костомаров после олимпийского "золота" объявили о завершении спортивной карьеры и перекочевали в различные ледовые шоу. А Татьяна на приеме у президента России Владимира Путина ухитрилась выбить себе квартиру в Москве, сообщив главе РФ, что ей негде жить. После чего получила 5-комнатную квартиру площадью 180 квадратных метров.

Но с окончанием карьеры начал трещать по швам и брак Навки с кумиром юности Жулиным. Уведя его в свое время у двух ледовых красавиц, Татьяна оставила тренера ради актера Марата Башарова. В 2006 году они танцевали в паре во время съемок шоу "Звезды на льду", быстро сблизились на совместных тренировках, и вспыхнул бурный роман.

Их отношения вызвали настоящий скандал, потому что у обоих была семья и дети, но это их не остановила. Однако после проекта все сошло на нет из-за домашнего быта. А Татьяна окунулась в отношения с новым партнером по шоу, певцом Алексеем Воробьевым. Но эти отношения ни к чем не привели.

Жизнь Навки круто изменилась в 2010 году, когда она официально развелась с Жулиным и на празднике у общих друзей познакомилась с женатым пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. И Песков по примеру своих предшественников также бросил ради фигуристки семью.

В 2014 году Навка родила Пескову дочь, а год спустя пара отгуляла громкую свадьбу в Сочи. На президентских выборах в России в 2012-м и 2018 году фигуристка была доверенным лицом Владимира Путина.

Сегодня Татьяна – продюсер и участница собственных ледовых мюзиклов, которые шли даже в пандемию. Кто бы рискнул запретить что-то Навке в России? Но зарабатывает миллионы она не только на льду. В декабре 2018 года стало известно, что Навка по предложению друга детства стала совладельцем производства технической морской соли в оккупированном Крыму.

Например, за 2018 год Навка задекларировала 218,6 млн рублей доходов. И по информации rbc.ru, стала самой богатой среди жен кремлевских чиновников.

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