Чемпионка Украины снялась в купальнике и произвела фурор в сети. Фото

Чемпионка Украины в тройном прыжке Анна Красуцкая поразила своих подписчиков фотографиями в купальнике. 28-летняя сумчанка решила вспомнить, как проходил ее летний отпуск, выложив жаркие фотографии у себя в Instagram.

На снимках счастливая и загорелая спортсменка демонстрирует невероятно подтянутое тело. Внешность легкоатлетки произвела настоящий фурор у фоловеров, которые завалили девушку восторженными комментариями.

OBOZ.UA предлагает своим читателям также полюбоваться красотой нашей соотечественницы.

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