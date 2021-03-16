Чемпионка России задержана за продажу героина

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
4,0 т.
Анна Орловская

Чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская была задержана 15 марта с семью свертками запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал Mash. У нее при себе также было несколько мобильников, ключи и банковские карты.

Запрещенные препараты она купила у дилера через интернет - всего около 25,9 граммов. Девушку взяли полицейские в момент когда она делала закладку с запретным веществом.

26-летняя Орловская 10 лет назад выигрывала чемпионат России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, вошла в десятку на этапе Кубка мира. В ноябре 2013 года спортсменка была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Анна Орловская
Анна Орловская попалась на продаже наркотиков
Анна Орловская попыталась найти легкий способ заработка
Анна Орловская
Анне Орловской грозит до 20 лет тюрьмы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по подозрению в попытке крупной контрабанды психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства", задержали украинского спортсмена.