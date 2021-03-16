Чемпионка России задержана за продажу героина

Чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская была задержана 15 марта с семью свертками запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал Mash. У нее при себе также было несколько мобильников, ключи и банковские карты.

Запрещенные препараты она купила у дилера через интернет - всего около 25,9 граммов. Девушку взяли полицейские в момент когда она делала закладку с запретным веществом.

26-летняя Орловская 10 лет назад выигрывала чемпионат России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, вошла в десятку на этапе Кубка мира. В ноябре 2013 года спортсменка была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по подозрению в попытке крупной контрабанды психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства", задержали украинского спортсмена.