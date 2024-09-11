Чемпионка России разбила цветочный горошок об голову победительницы Кубка Европы. Фотофакт

Чемпионка России по вольной борьбе Татьяна Каширина устроила дебош в одном из московских ресторанов. 29-летняя спортсменка, снимавшаяся в свое время в шоу "Пацанки" отправила в больницу обладательницу кубка Европы по футзалу Екатерину Шумкову.

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Инцидент случился в заведении "Тануки" на Щелковском шоссе, сообщает Shot. Одна из девушек неожиданно привела с собой Каширину. Компания села вшестером за один столик.

Как сообщается, Каширина якобы постоянно мешала общению Шумковой с подругой. В какой-то момент Каширина уже в состоянии алкогольного опьянения начала бесцеремонно влезать в разговор и всех перебивать.

Как уверяет спортсменка, после первого замечания "пацанка" начала угрожать ей убийством, а после второго — швырнула ей в голову стоящий рядом тяжелый горшок вместе с цветком и землей.

Девушка, которая привела Каширину, вместе с ней сразу же ушла из ресторана, а Шумкова вызвала себе скорую. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга. Спортсменка написала заявление в полицию.

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