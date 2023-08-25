Чемпионка России пожаловалась на то, что 'нас на международной арене никто не ждет'

Российская легкоатлетка Ольга Вовк выразила уверенность в том, что в ближайшее время не сможет выступать на международных соревнованиях. Чемпионка страны в беге на 3000 метров пожаловался на то, что международная федерация World Athletics не желает видеть представителей террористического государства на своих турнирах.

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Об этом Вовк заявила в интервью порталу Чемпионат.com. При этом 30-летняя спортсменка выступила за то, чтоб российские спортсмены соглашались выступать на международных турнирах без национальных флага и гимна, а также подписывали антивоенную декларацию.

"Международные старты? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю. Пока такой ситуации не было и в ближайшее время не предвидится. Я не могу сказать, как поступлю, потому что нас на международной арене никто не ждет, конкретно легкоатлетов. Международная федерация не даёт об этом забыть, постоянно напоминает. Я спортсмен, делаю свое дело, хочу выступать и показывать классные результаты, чтобы моя малая родина, мои родственники, друзья, знакомые, все, кто приложил усилия для подготовки, чтобы они все видели, что это все не зря", – сказала Вовк.

Ранее олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили со словами о "лилипутах, которые жаждут реванша" отреагировал на отсутствие россиян в списке топ-40 знаковых легкоатлетов в истории.

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