newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Чемпионка России пожаловалась на то, что "нас на международной арене никто не ждет"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
888
Чемпионка России пожаловалась на то, что 'нас на международной арене никто не ждет'

Российская легкоатлетка Ольга Вовк выразила уверенность в том, что в ближайшее время не сможет выступать на международных соревнованиях. Чемпионка страны в беге на 3000 метров пожаловался на то, что международная федерация World Athletics не желает видеть представителей террористического государства на своих турнирах.

Видео дня

Об этом Вовк заявила в интервью порталу Чемпионат.com. При этом 30-летняя спортсменка выступила за то, чтоб российские спортсмены соглашались выступать на международных турнирах без национальных флага и гимна, а также подписывали антивоенную декларацию.

Чемпионка России пожаловалась на то, что "нас на международной арене никто не ждет"
Чемпионка России пожаловалась на то, что "нас на международной арене никто не ждет"

"Международные старты? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю. Пока такой ситуации не было и в ближайшее время не предвидится. Я не могу сказать, как поступлю, потому что нас на международной арене никто не ждет, конкретно легкоатлетов. Международная федерация не даёт об этом забыть, постоянно напоминает. Я спортсмен, делаю свое дело, хочу выступать и показывать классные результаты, чтобы моя малая родина, мои родственники, друзья, знакомые, все, кто приложил усилия для подготовки, чтобы они все видели, что это все не зря", – сказала Вовк.

Чемпионка России пожаловалась на то, что "нас на международной арене никто не ждет"
Чемпионка России пожаловалась на то, что "нас на международной арене никто не ждет"

Ранее олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили со словами о "лилипутах, которые жаждут реванша" отреагировал на отсутствие россиян в списке топ-40 знаковых легкоатлетов в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков снова нелицеприятно высказался в адрес украинцев, обвинив их в том, что они "портят атмосферу праздника", когда отказываются приветствовать россиян на международных турнирах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!