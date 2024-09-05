Чемпионка, от которой отказались родители в Украине, отдает призовые за 'золото' Паралимпиады-2024 пострадавшим украинцам от войны с Россией

Американка Оксана Мастерс завоевала две золотые медали Паралимпиады в Париже. 5 сентября 35-летняя велоспортсменка выиграла шоссейную гонку, а накануне была лучшей в гонке с раздельным стартом.

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У себя в Instagram уже 7-кратная паралимпийская чемпионка призналась, что пожертвует часть призовых детям, пострадавшим от войны с Россией.

"Несмотря на то, что мне так повезло участвовать в моих седьмых Паралимпийских играх, многие мои украинские коллеги трагически потеряли эту возможность из-за войны.487 украинских спортсменов и тренеров (и, к сожалению, их число продолжает расти, поскольку цифры продолжают расти) погибли — многие из них мечтали бы участвовать в Играх в Париже.

На Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году я пожертвовал часть своих призовых денег в организацию No Child Forgotten через Global Giving, чтобы помочь детям, чьи жизни пострадали от продолжающегося вторжения России в Украину; Я планирую сделать то же самое, если завтра выйду на пьедестал в Париже в гонке с раздельным стартом", – написала Мастерс за день до гонки.

Мастерс (урожденная Бондарчук) родилась 16 июня 1989 года в Хмельницком - с ужасными родовыми дефектами, которые, вероятнее всего, были связаны с воздействием радиации: отсутствие некоторых костей в ногах, больших пальцев на руках, ногтей и т.п.

Родители отказались от нее прямо в роддоме. Девочку отправили - по факту умирать или доживать жизнь "овощем", как это случается со многими отказными детьми с травмами той же степени тяжести - в дом малютки.

В семь лет Оксану усыновила одинокая бездетная женщина из Соединенных Штатов Америки - по профессии врач-логопед.

Девочка переехала в США, где приемная мама начала бороться за её реабилитацию. Это было крайне тяжело, поскольку взрослеющий организм не мог "принимать" атрофированные, замирающие ноги. В восемь лет Оксане ампутировали левую ногу, в тринадцать - правую.

Она также пережила сложнейшую операцию на кистях рук, в результате которой хирурги смогли "приблизить" функциональность кисти к нормальной.

Еще до ампутации правой ноги Оксана начала заниматься адаптивной греблей - специальным видом гребли для людей с ограниченными возможностями - и вскоре после операции возвращается к занятиям спортом. С 2010 года Оксана - в числе лидеров мировой адаптивной гребли в своей категории. 2 сентября 2012 года она вместе со своим партнером, Робом Джонсом (офицером армии США, потерявшим обе ноги в Афганистане), выиграла бронзовую медаль на летних Параолимпийских играх в Лондоне.

На Паралимпийских играх 2014 года в Сочи Оксана завоевала "серебро" в лыжной гонке на 12 километров и "бронзу" в гонке на 5 км, а также финишировала 4-й в биатлонной гонке на 6 километров и лыжном спринте на 1 км.

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