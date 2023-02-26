Чемпионка ОИ возмутилась унижением России, у которой ''огромная любовь в сердце''. Ей ответили про Украину

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Юлия Ступак заявила, что выступление спортсменов России на международных стартов под нейтральным статусом является унижением. 28-летняя Ступак считает, что это ущемляет права российских атлетов и унижает их достоинство.

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Лыжница отказалась подписывать какие-либо бумаги о осуждении войны в Украине, чтобы получить доступ на турниры под нейтральным флагом.

"Такое ощущение, что если ты русский, то ты глупый и необразованный, ничего не умеешь и не знаешь, как себя вести. У нас широкая душа, мы живем с огромной любовью в сердце, обожаем свой вид спорта, любим и преданы своей стране. Что еще от нас надо? Если вы нас хотите запихнуть в политику, то лучше этого не делать. Мы просто хотим бегать, вот и все", – цитирует Ступак ТАСС.

В комментариях спортсменке из Сосногорска объяснили, что нужно сделать, чтобы вернуться на турниры.

"Достаточно написать, что вы против войны. Но да, сейчас это по сути одно и тоже, что пойти против государства", - отметили юзеры.

Особенно фанатов возмутил пассаж про "огромную любовь в сердце". Ступак посоветовали поговорить на эту тему с жителями разбомбленных городов Украины.

Любители спорта напоминают лыжнице, что она является капитан Вооруженных сил РФ, поэтому в любом случае не попадет на игры.

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