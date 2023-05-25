Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Россию 'пытаются поставить на колени', и объявила вторым сортом нейтральных спортсменов

Российские спортсмены, которые пойдут на требования Международного олимпийского комитета (МОК) для участия на соревнованиях, будут считаться в РФ и мире людьми второго сорта. При этом страна-агрессорка не должна запрещать своим атлетам выступать на турнирах ради того, чтобы полностью их опозорить.

Видео дня

Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявила двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова. Она восхитилась предателем Украины и фанатом диктатора Владимира Путина Сергеем Карякиным, который требует от Международной федерации шахмат (FIDE) допускать его на турниры только под флагом агрессоров.

"Я бы не вводила категорический запрет. Мне бы хотелось увидеть эту пятерку ползающих спортсменов. Думаю, уважения они не вызовут. Они будут понимать, что по возвращении у них нет перспектив здесь. И начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей. И они останутся второсортными людьми на всю жизнь и за рубежом. Трудная ситуация у страны. Нас пытаются поставить на колени. И как так можно – соглашаться? Преклоняюсь перед Карякиным, который сразу отказался участвовать", – сказала бывшая гимнастка.

Ранее Иванова в припадке истерики пригрозила Западу местью за отстранение россиян от международных соревнований, но при этом заявила, что в мировом спорте якобы "страдают без нас".

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала требование МОК осудить войну в Украине унижением для россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!