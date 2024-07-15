Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила абсурдное мнение о том, что в мировом спорте "не могут жить" без россиян. Бывшая фигуристка выразила уверенность в том, что в ближайшее время представителей РФ вернут в турниры Международного союза конькобежцев (ISU).

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Об этом Роднина заявила в интервью порталу Sport24, комментируя рассмотрение вопроса восстановления атлетов из страны-агрессора в соревнованиях ISU, о чем сообщили российские пропагандисты. В самом союзе это не подтвердили, отметив, что отстранение команды из РФ будет оставаться в силе.

"Тут надо понимать, кто будет представлять нас, кто будет голосовать и от каких стран. А в целом все будет известно только тогда, когда будут понятны итоги голосования и условия, на которых нас допустят. Жить они без нас не могут, как видите, но давать сейчас оценку, не владея полной информацией, – гадать на кофейной гуще. Если уже вернули российских юниоров и допускают ко всем соревнованиям, то, видно, в обозримом будущем будут допущены и взрослые. Тем более эту тему могут затронуть на исполкоме", – сказала Роднина.

Ранее стало известно, как Россия опозорилась со своей "незаменимостью" на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия впервые за 40 лет не будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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