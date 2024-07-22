Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина закатила истерику из-за отказа российским пропагандистам в аккредитации для работы на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Бывшая фигуристка назвала это "эпидемией агрессии" со стороны Запада в отношении представителей РФ.

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Об этом Роднина заявила в комментарии кремлевскому информационному агентству "Р-Спорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обвинила европейцев и американцев в том, что псевдожурналистов из РФ лишили возможности писать правду о том, как "все плохо обстоит с организацией Игр".

"На Западе уже не знают, с какой еще стороны нас наказать. Спортивные журналисты ведь не будут плохо писать о соревнованиях на Олимпиаде, они будут писать о том, как у них, естественно, все плохо обстоит с организацией Игр. А никому на Западе такая правда не нужна. Я думаю, что у них идет эпидемия агрессии в отношении России. Они же нам только рассказывают о своей демократии, а так у них существует абсолютнейшая, извините, групповуха. Или, иными словами, круговая порука", – сказала Роднина, чья дочь проживает в Калифорнии.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева обозвала украинцев бестолочами из-за отказа спортсменов приветствовать россиян на ОИ. До этого известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась на украинцев и лицемерно заявила, что российские граждане "не те, кто хотел войны".

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе со словами "Россия никому не объявляла войны" мерзко высказалась об олимпийском перемирии. Кроме того, бывшая лыжница назвала убожеством предстоящие Игры в столице Франции, за что мгновенно получила едкие комментариями со стороны болельщиков.

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