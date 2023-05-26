Чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" заявила, что ЧМ без россиян это "никакой не чемпионат мира"

Чемпионка Олимпийских игр Пекина-2022 Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, назвала соревнования без россиян недостойными звания мировых первенств. Она также отметила, что представители страны-агрессорки должны вернуться в турниры без любых ограничений и со своей символикой.

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Об этом ярая фанатка диктатора Владимира Путина написала в своем Telegram-канале, комментируя решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян и беларусов. Она также назвала неприемлемым требование осудить войну в Украине.

"Либо мы вернемся на равных, либо не вернемся вообще. Под равным я подразумеваю прежде всего отсутствие какой-либо "отборочной комиссии", которая имела бы право допрашивать меня о политических взглядах или требовать озвучить мой статус занятости. Правила должны быть едиными для лыжников из всех стран. Любой другой подход – это дискриминация, и все, в том числе в FIS, это прекрасно понимают. Мир намного больше, чем Скандинавия или даже вся Европа. Те кто хочет соревноваться без нас, вправе это делать. Но им нужно честно признать, что это никакой не кубок и не чемпионат мира – просто международный турнир", – заявила Степанова.

Ранее Степанова "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки. Также она поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути". Также лыжница пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова повторила нарративы кремлевской пропаганды о том, что в Европе и США "становится меньше денег". Также она утверждала, что в Европе готовы упрашивать российских лыжников вернуться в соревнования.

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