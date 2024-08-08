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Чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" назвала Олимпиаду переоцененной

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,0 т.
Чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' назвала Олимпиаду переоцененной

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, выдала абсурдную мысль о переоцененности Олимпийских игр. Чемпионка Пекина-2022 при этом призвала власти страны-агрессорки создать конкурента главным спортивным стартам.

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Об этом Степанова написала для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". 23-летняя спортсменка отметила, что "Олимпиада – раскрученный бренд, не более того", никак не аргументировав свою мысль, а также добавила, что изолированная от мирового спорта Россия "идет в верном направлении".

Чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" назвала Олимпиаду переоцененной
Чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" назвала Олимпиаду переоцененной

"Мы сами сделали именно из олимпийских чемпионов кумиров. Призы, подарки, внимание. Поверьте, знаю, о чем говорю! Олимпиада – раскрученный бренд, не более того. К нам сейчас и за миллион долларов не поедут. Ключевое слово "сейчас". Потому, что когда‑нибудь – поедут. Наша задача к тому времени создать такой турнир, чтобы они смотрели и завидовали. Все идет в верном направлении – появились в нашем спорте крупные спонсоры, которые все могут и уже многое умеют. Но пока до настоящего конкурента Олимпиаде далеко, над этим надо работать, причем круглый год", – заявила Степанова.

Чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" назвала Олимпиаду переоцененной
Чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" назвала Олимпиаду переоцененной

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов возмутился тем, что Украина сделала все для недопуска представителей РФ к ОИ-2024. 

Как сообщал OBOZ.UA, россияне работали в составе жюри на Олимпиаде-2024 по спортивной гимнастике и, возможно, повлияли на оценки украинцам.

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