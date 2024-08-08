Чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' назвала Олимпиаду переоцененной

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, выдала абсурдную мысль о переоцененности Олимпийских игр. Чемпионка Пекина-2022 при этом призвала власти страны-агрессорки создать конкурента главным спортивным стартам.

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Об этом Степанова написала для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". 23-летняя спортсменка отметила, что "Олимпиада – раскрученный бренд, не более того", никак не аргументировав свою мысль, а также добавила, что изолированная от мирового спорта Россия "идет в верном направлении".

"Мы сами сделали именно из олимпийских чемпионов кумиров. Призы, подарки, внимание. Поверьте, знаю, о чем говорю! Олимпиада – раскрученный бренд, не более того. К нам сейчас и за миллион долларов не поедут. Ключевое слово "сейчас". Потому, что когда‑нибудь – поедут. Наша задача к тому времени создать такой турнир, чтобы они смотрели и завидовали. Все идет в верном направлении – появились в нашем спорте крупные спонсоры, которые все могут и уже многое умеют. Но пока до настоящего конкурента Олимпиаде далеко, над этим надо работать, причем круглый год", – заявила Степанова.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов возмутился тем, что Украина сделала все для недопуска представителей РФ к ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне работали в составе жюри на Олимпиаде-2024 по спортивной гимнастике и, возможно, повлияли на оценки украинцам.

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