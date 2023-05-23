Чемпионка ОИ из РФ, проговорившаяся о краденных стиралках в Украине, призвала Россию к 'разводу' с миром

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова, ранее проговорившаяся, зачем россияне воруют стиральные машинки в Украине, призвала России выйти из состава Международной федерации лыжного спорта (FIS). Представительница страны-агрессорки отметила, что это лишит РФ участия в Олимпиаде, но "есть вещи поважнее" этих соревнований.

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Об этом Степанова, которая яро поддерживает кремлевского диктатора Владимира Путина и военную агрессию РФ, написала для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Лыжница добавила, что не ждет позитивного решений от FIS относительно допуска к турнирам, а потому россиянам стоит отказаться от членства в федерации и бойкотировать Игры.

"24 мая FIS должна, наконец, сказать что-то внятное относительно нас, российских лыжников, в смысле допуска на международные соревнования. Точнее, недопуска. Никаких иллюзий у меня нет. То, что FIS объявит, должно восприниматься не как "от дома отказали", а неизбежный, хотя и не безболезненный развод. Вследствие "отсутствия взаимопонимания; разных взглядов на совместную жизнь и утраты чувств взаимного уважения и любви". Да, такой развод оставит нас с высокой вероятностью без ближайшей Олимпиады, но есть вещи поважнее даже самых главных соревнований", – написала спортсменка.

Ранее болельщики сравнили интеллект Степановой с интеллектом стиральной машинки. Россиянка поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути". Также лыжница пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова повторила нарративы кремлевской пропаганды о том, что в Европе и США "становится меньше денег".

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