Чемпионка ОИ из РФ назвала абсурдом бойкот агрессоров и заговорила о ''мировом соглашении с Украиной''

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова выразил уверенность в том, что Россия будет полностью восстановлена в международных соревнованиях после окончания войны в Украине. При этом депутатка Госдумы заявила о некоем мирном соглашении с нашей страной, после чего спортсмены из РФ смогут выступать с национальными флагом и гимном.

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Об этом Журова заявила в комментарии изданию "Спорт день за днем". Она также назвала абсурдными и бессмысленными попытки бойкотировать турниры, на которые допускаются представители страны-терроритса. Также она отметила, что на сегодня не стоит отказываться от возможности участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

"Думаю, что кулуарно все ведут переговоры и ждут. Как только будет подписано мировое соглашение с Украиной, я уверена, что нам сразу вернут и флаг, и гимн. Так что смысл нам гипотетически обсуждать какие-то решения... Вот их бойкоты мы можем обсуждать, потому что это выглядит абсурдно и бессмысленно. Нам надо немного успокоиться на этот счет", – сказала Журова.

Ранее чемпион Сочи-2014 Александр Легков пожаловался на то, что атлеты из России "уже устали бегать без флага, гимна", поэтому должны быть полностью восстановлены.

25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ. В частности, известный российский тренер по фигурному катанию Валентина Тюкова обвинила западные страны в предательстве "после всего, что Россия сделала для мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал "вмешательством в личную жизнь" требования МОК к российским спортсменом выступить с осуждением войны в Украине

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