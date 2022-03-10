Украинская чемпионка мира по фитнесу Любовь Попова эмоционально высказалась в адрес российских спортсменов, которые отказались выступить против нападения РФ на Украину. Гневный пост 33-летняя криворожанка опубликовала у себя в Instagram.

Попова шокирована поведением своих российских коллег, которые кричат, что "спорт вне политики".

"Вы серьезно? Все те, кто это кричат, вы бл**ь, серьезно?! Ироды, су*ка. Вы знаете, сколько за эти дни погибло ни в чем невинных людей, детей, спортсменов?! Знаете?! Вы возмущены тем, что у вас, бл**ь, магазины закрыли, на соревнования не пускают, денюжку не можете снять... А у нас умирают маленькие дети, которые никому ничего плохого не сделали, которые ничего больше не смогут сделать. Весь мир вас останавливает. Как спите спокойно? Как живете? Что не так с вами? Люди, вы вообще еще люди?" – задала риторический вопрос спортсменка.

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Напомним, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину погиб 71 ребенок. Получили ранения более 100 детей.

6 марта в Ирпене Киевской области при обстреле российскими оккупантами погибли мать и ее двое детей. Глава семьи узнал о трагедии из фотографий в социальных сетях.

Напомним, что в Мариуполе продолжаются обстрелы жилых кварталов.

В результате одного из них погибла 6-летняя девочка. Ее тело извлекли из-под завалов.

По предварительным данным, от начала блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1300 местных жителей. Российские войска окружили город, атакуют его из разного вооружения, кроме того – сбрасывают авиабомбы на гражданские объекты.

В Мариуполе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа, так как люди не могут эвакуироваться, у них нет света, тепла, воды, а еды осталось мало.

8 марта, в укрытии подвального помещения в Мариуполе снарядом была убита 6-летняя Таня Мороз и ее мама, пытавшаяся закрыть ребенка собой.