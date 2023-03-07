Чемпионка мира проходит отбор в штурмовую бригаду Нацполиции ''Лють''

Чемпионка мира по смешанным единоборствам Светлана Гоцик присоединилась к отбору в штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють". Титулованная спортсменка из Днепропетровской области хорошо обдумала свое решение и "хочет бить москалей".

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О решении Светланы воевать против российских оккупантов сообщили в Национальной полиции. 26-летняя Гоцик родом из Каменского. В 13 лет она начала свою спортивную карьеру в секции бокса и стала кандидатом в мастера по спорта. Потом занималась смешанными единоборствами и неоднократно становилась чемпионкой мира, в частности, по версии WWFC.

Образование девушка получила в Университете педагогического воспитания. Потом открыла собственный зал и стала тренером для нового поколения бойцов. Но когда Светлана узнала, что многие коллеги-спортсмены присоединяются к штурмовым бригадам МВД, также решила бороться с оккупантами.

"Знаете, сейчас такое время, когда каждый, по моему мнению, должен внести максимум своих сил и возможностей, чтобы приблизить нас к победе. И я не исключение. Я очень хорошо подумала. И я хочу бить москалей. Хотела попасть в подразделение "Сафари", там есть очень много спортсменов, которые оставили свою карьеру. И я очень хочу к ним присоединиться", – призналась Гоцик.

Светлана рассказала, что находится в хорошей физической форме, поэтому испытание на физическую подготовку не стало для нее препятствием на пути к цели. Естественно, она переживает по поводу того, что ее ждет, но отступать не собирается.

"Будет глупо, если я отвечу, что не боюсь. Есть переживания, волнения. Но все зависит от того, как я с этим справлюсь. Я контролирую их и готова к борьбе с врагом. Я уверена в себе. Не только в спорте, но и в жизни я – воин, поэтому уверена, что у меня получится", – отметила Гоцик.

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