Чемпионка мира по фигурному катанию из России разделась во время выступления. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой номер с раздеванием во время показательных выступлений на чемпионате России, где заняла седьмое место (224,4) и не смогла квалифицироваться на Олимпиаду. 25-летняя спортсменка станцевала на льду под композицию Toxic Бритни Спирс.

Сперва на фигуристке был пиджак. Девушка на подносе принесла пирожки комментаторам Максиму Транькову и Александру Гришину, затем перейдя к откровенному танцу.

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В ходе своего перфоманса Туктамышева скинула с себя верхнюю одежду, оставшись в черном бюстгальтере.

Отметим, что победу на российском национальном первенстве зобыла Камила Валиева (283,48). "Серебро" в активе — Александры Трусовой (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56).

Отметим, что в ноябре Валиева на Гран-при России в Сочи установила новый мировой рекорд.

Таким образом Валиева стала абсолютной чемпионкой. Она является обладательницей всех высших достижений в истории фигурного катания: в короткой программе, в произвольной и в сумме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета снялась обнаженной для в мужского журнала Maxim.

Позже таблоид опубликовал кадры, которые не вошли в официальную фотосессию.