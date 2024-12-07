Чемпионка мира отказалась встать на один пьедестал с россиянкой, развернулась и ушла. Видео

После награждения на этапе Юношеской Лиги по каратэ в Венеции обладательница второго места Мария Гнесь (Черновцы, клуб "Leader") и бронзовый призер Анна Ващишин (Львов, клуб "Юнион") отказались участвовать в общей фотосессии с россиянкой Вероникой Гашниковой, выигравшей соревнование в весовой категории до 53 кг.

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После торжественной церемонии награждения фотограф попросил девушек собраться на одном месте на подиуме для совместного снимка. 15-летняя Гнесь молча развернулась и ушла, показав жестом, что не собирается разделять подиум с представительницей РФ.

В итоге к Ганщиковой присоединилась лишь вторая бронзовая призерка - Катерина Новакова из Чехии.

Отец Марии служит в Вооруженных силах Украины, и ее жест стал символом поддержки страны в условиях войны.

"Мария показала, что ее борьба на татами — это не только спорт, но и патриотизм и несокрушимость", – говорится в сообщении пресс-службы Федерации каратэ Украины.

Отметим, что Анна Ващишин в четвертьфинале уступила именно Марии (3:3), а затем в утешительных схватках завоевала бронзовую медаль.

Напомним, что Гнесь в октябре в Венеции стала чемпионкой мира среди кадетов. На старте чемпионата Мария занимала лишь 44-е место в мировом рейтинге кадетов в категории до 54 кг. Однако это не помешало ей пройти сложный путь к финалу, где она обыграла соперниц из топ-6 мирового рейтинга, включая вторую, третью и шестую каратисток.

В финальной схватке Гнесь уверенно победила спортсменку, занимавшую пятое место в рейтинге.

Комментируя успех Мария признавалась, что занимается каратэ уже 10 лет, а попала в этот спорт в 5-летнем возрасте. Ее следующая цель Юношеские олимпийские игры, которые состоятся в 2026 году.

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