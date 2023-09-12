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Чемпионка мира из РФ потребовала допустить Россию к Олимпиаде, чтобы спасти мировой спорт

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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Чемпионка мира из РФ потребовала допустить Россию к Олимпиаде, чтобы спасти мировой спорт

Чемпионка мира по легкой атлетике в помещении Иоланда Чен выступила за участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Она выразила пафосное мнение о том, что это будет полезно для всего мира и поможет мировому спорту не развалиться.

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Об этом Чен заявила в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. Прыгунья в длину прогнулась перед диктатором Владимиром Путиным, который со словами о "сублимации войны" в спорте выступил против бойкота Игр-2024 и рассказал о деградации олимпийского движения.

Чемпионка мира из РФ потребовала допустить Россию к Олимпиаде, чтобы спасти мировой спорт
Чемпионка мира из РФ потребовала допустить Россию к Олимпиаде, чтобы спасти мировой спорт

"Считаю, что слова президента о самостоятельном решении россиян по выступлению на Олимпийских играх в Париже вполне обоснованы. Это верный посыл для них и без лишнего давления. Тут речь прежде всего о федерациях тех видов спорта, которые будут допущены к участию. Но с учетом последних трендов на Западе полагаю, что Министерству спорта нашей страны и Олимпийскому комитету России надо сформировать рекомендации для наших спортсменов на случай поездки на Олимпиаду. Если российские и белорусские спортсмены от МОК уйдут, то все развалится", – сказала Чен.

Чемпионка мира из РФ потребовала допустить Россию к Олимпиаде, чтобы спасти мировой спорт

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян словами об участии представителей РФ на ОИ-2024 без флага и гимна. А официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Чемпионка мира из РФ потребовала допустить Россию к Олимпиаде, чтобы спасти мировой спорт

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

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