Чемпионка мира по легкой атлетике в помещении Иоланда Чен выступила за участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Она выразила пафосное мнение о том, что это будет полезно для всего мира и поможет мировому спорту не развалиться.

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Об этом Чен заявила в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. Прыгунья в длину прогнулась перед диктатором Владимиром Путиным, который со словами о "сублимации войны" в спорте выступил против бойкота Игр-2024 и рассказал о деградации олимпийского движения.

"Считаю, что слова президента о самостоятельном решении россиян по выступлению на Олимпийских играх в Париже вполне обоснованы. Это верный посыл для них и без лишнего давления. Тут речь прежде всего о федерациях тех видов спорта, которые будут допущены к участию. Но с учетом последних трендов на Западе полагаю, что Министерству спорта нашей страны и Олимпийскому комитету России надо сформировать рекомендации для наших спортсменов на случай поездки на Олимпиаду. Если российские и белорусские спортсмены от МОК уйдут, то все развалится", – сказала Чен.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян словами об участии представителей РФ на ОИ-2024 без флага и гимна. А официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

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