Чемпионка мира Харлан высказалась на тему войны с Россией

Многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан не стала отмалчиваться на фоне обострения военной агрессии со стороны России по отношении к Украине. Знаменитая спортсменка из Николаева патриотически высказалась в соцсетях.

Олимпийская чемпионка-2008 на своей странице в Instagram опубликовала трогательное и одновременно сильное сообщение. Девушка уверена, что наш народ сможет преодолеть нелегкие времена.

"Украина – этой мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильные и мы преодолеем все вместе!" – написала саблистка на украинском языке, добавив свою фотографию во время награждения и исполнения нашего гимна.

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Ольга сопроводила послание хештегами: "Нет войне в Украине", "Молитесь за Украину" и "Оставайтесь с Украиной".

Одним из первых на пост откликнулся возлюбленный украинки – итальянский саблист Луиджи Самеле, нарисовав два сердечка в сине-желтых цветах украинского флага.

Ольга также привела краткую "справку" для иностранцев на английском: "Украина имеет собственную культуру, историю, язык, нацию, территорию. Украина – суверенная страна, это не часть России, никогда не была и не будет", – поддержала девушка своих.

Напомним, Харлан брала олимпийское "золото" в Пекине-2008 в команде, но в личном турнире ограничивалась бронзовой медалью. Недавно Харлан приняла кардинальное решение о своей карьере. Ольга хочет выступить еще на одной Олимпиаде.

В то же время, как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА сделал заявление по ситуации с Россией и Украиной. Футбольные функционеры не спешат принимать решения.