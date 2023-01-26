Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова получила огромную порцию критических комментариев в сети после своей попытки поиграться в опытного историка. 21-летняя россиянка высказалась о возможном допуске россиян к международным стартам.

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В своем Telegram-канале Степанова привела цитату, которую приписывают Уинстону Черчиллю.

"Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе. Либо никак. Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще, как говорил один британский политический лидер. Он тоже, кстати, пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей", – написала Степанова.

В ответ юзеры посоветовали Степановой выучить немного другую фразу Черчилля.

"Если она про Черчилля то как тут не вспомнить фразу которую ему приписывают "Современные фашисты будут называть себя антифашистами", – отмечают болельщики.

Российские поклонники лыжного спорта задаются риторическим вопросом, для чего спортсмены из РФ продолжают уменьшать свои шансы возвращения на международную арену.

Пользователи называют Степанову просто глупой.

Фанаты предполагают, что таким образом Степанова пытается выслужиться перед главарем Кремля.

Слова лыжницы назвали позорными, посоветовав ей почитать про Крымскую войну и королеву Викторию.

Ранее Степанова, рассказывая об отелях, в которых останавливалась в России, ненароком "проговорилась", зачем российские оккупанты воруют в Украине стиральные машины.

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