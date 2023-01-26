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Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с "наездом" на Черчиля

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
5,8 т.
Вероника Степанова

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова получила огромную порцию критических комментариев в сети после своей попытки поиграться в опытного историка. 21-летняя россиянка высказалась о возможном допуске россиян к международным стартам.

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В своем Telegram-канале Степанова привела цитату, которую приписывают Уинстону Черчиллю.

"Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе. Либо никак. Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще, как говорил один британский политический лидер. Он тоже, кстати, пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей", – написала Степанова.

Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля

В ответ юзеры посоветовали Степановой выучить немного другую фразу Черчилля.

"Если она про Черчилля то как тут не вспомнить фразу которую ему приписывают "Современные фашисты будут называть себя антифашистами", – отмечают болельщики.

Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля

Российские поклонники лыжного спорта задаются риторическим вопросом, для чего спортсмены из РФ продолжают уменьшать свои шансы возвращения на международную арену.

Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля

Пользователи называют Степанову просто глупой.

Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля

Фанаты предполагают, что таким образом Степанова пытается выслужиться перед главарем Кремля.

Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля

Слова лыжницы назвали позорными, посоветовав ей почитать про Крымскую войну и королеву Викторию.

Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля
Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, опозорилась с ''наездом'' на Черчиля

Ранее Степанова, рассказывая об отелях, в которых останавливалась в России, ненароком "проговорилась", зачем российские оккупанты воруют в Украине стиральные машины.

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