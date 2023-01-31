Чемпионка Европы рассказала, что будут делать с россиянами, если их допустят к соревнованиям

11-кратная чемпионка Европы по синхронном плаванию Марта Федина резко высказалась о инициативе Международного олимпийского комитета вернуть российских и белорусских атлетов на международные турниры. По мнению 20-летней уроженки Донецка, ей трудно представить, что МОК пойдет на такой шаг.

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Федина призналась, что у нее от одной мысли, что она будет находиться в басейне вместе с россиянами, начинается тошнота.

"Мы, девочки из такого грациозного вида спорта, будем вести себя просто как монстры. Я не знаю, что будет со мной. Я готова просто растерзать, порезать все купальники, не пускать в бассейн. На месте россиян я бы побоялась вообще ехать на соревнование", – цитирует Федину КП.

Ранее в своем интервью OBOZREVATEL, Марта, которая является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, заявила, что хотела бы навсегда забыть о россиянах, которые отбирают у украинских спортсменов не только арены, но и жизни. А в 2014 году заставили ее уехать из родного Донецка.

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