Чемпионка Дарья Белодед попала в сказку и нашла Санту в Швейцарии

Призерка Олимпийских игр-2020 и чемпионка мира по дзюдо красавица Дарья Белодед продолжает радовать своих поклонников фотографиями из разных уголков планеты. Недавно Белодед отправилась в загадочное путешествие и провела тренировочный сбор в Турции.

Теперь же девушка на своей странице в Instagram рассказала о поездке в Швейцарию. Дарья первый раз приехала в страну, где давно хотела побывать, – как раз на Рождество.

Сначала 21-летняя киевлянка побывала в Женеве.

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Естественно, погуляла спортсменка на берегу знаменитого озера.

А затем перебралась в городок Монтре на поезде, в котором все, конечно же, носят маски.

На фоне местных красот спортсменка с удовольствием позировала.

"Я в сказке. Сегодня мы в Монтре, старинном городе, который расположен между крутыми холмами и Женевским озером. У меня нет слов, чтобы описать, насколько здесь красиво.

Невероятной красоты природа рядом со старинными зданиями. Энергетика сильнейшая. Путешествия как глоток свежего воздуха, который дарит много приятных эмоций", – поделилась ощущениями Белодед.

Дзюдоистка погуляла уютными местными улицами, которые особенно прекрасны на праздники.

Даше так понравилась новая шляпа, что она сделала с ней несколько фото и даже записала видео.

А также с радостным удивлением поведала, что нашла Санту.

И показала, как его сани с оленями перемещаются по воздуху.

Напомним, в 18 лет киевлянка стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо. Выступала она в весе до 48 кг, но собирается подниматься категорией выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед пошла на работу к Кате Осадчей.

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