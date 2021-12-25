Чемпионка Дарья Белодед попала в сказку и нашла Санту в Швейцарии
Призерка Олимпийских игр-2020 и чемпионка мира по дзюдо красавица Дарья Белодед продолжает радовать своих поклонников фотографиями из разных уголков планеты. Недавно Белодед отправилась в загадочное путешествие и провела тренировочный сбор в Турции.
Теперь же девушка на своей странице в Instagram рассказала о поездке в Швейцарию. Дарья первый раз приехала в страну, где давно хотела побывать, – как раз на Рождество.
Сначала 21-летняя киевлянка побывала в Женеве.
Естественно, погуляла спортсменка на берегу знаменитого озера.
А затем перебралась в городок Монтре на поезде, в котором все, конечно же, носят маски.
На фоне местных красот спортсменка с удовольствием позировала.
"Я в сказке. Сегодня мы в Монтре, старинном городе, который расположен между крутыми холмами и Женевским озером. У меня нет слов, чтобы описать, насколько здесь красиво.
Невероятной красоты природа рядом со старинными зданиями. Энергетика сильнейшая. Путешествия как глоток свежего воздуха, который дарит много приятных эмоций", – поделилась ощущениями Белодед.
Дзюдоистка погуляла уютными местными улицами, которые особенно прекрасны на праздники.
Даше так понравилась новая шляпа, что она сделала с ней несколько фото и даже записала видео.
А также с радостным удивлением поведала, что нашла Санту.
И показала, как его сани с оленями перемещаются по воздуху.
Напомним, в 18 лет киевлянка стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо. Выступала она в весе до 48 кг, но собирается подниматься категорией выше.
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