Чемпион UFC, болеющий коронавирусом, назвал "серьезно обеспокоивший" симптом

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Чемпион UFC, болеющий коронавирусом, назвал 'серьезно обеспокоивший' симптом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории Александр Волкановски признался, что его состояние ухудшилось.

Австралиец рассказал, что изначально из симптомов у него была лишь головная боль, жар и сильно болела спина. Однако болезнь усилилась и затронула легкие.

"Мы серьезно обеспокоились, когда я начал кашлять. В мокроте была видна кровь", — признался 32-летний Волкановски в эфире Youtube-канала ESPN MMA.

Коронавирус у бойца был диагностирован в конце марта 2021-го. Из-за COVID-19 Волкановски пришлось сняться с турнира UFC 260, отменив свою защиту титула с американцем Брайаном Ортегой. Вскоре у спортсмена диагностировали пневмонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заболевший коронавирусом Степаненко назвал первые симптомы и "сильно удивился".

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