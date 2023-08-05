Чемпион России отправился на отдых и умер после укуса клеща

Чемпион России среди юниоров по хоккею с мячом Евгений Хвалько-младший умер в возрасте 17 лет, сообщает Федерация хоккея с мячом России (ФХМР). Последней команды спортсмена был кемеровский "Кузбас".

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ТАСС сообает, что Хвалько подцепил клеща во время отпуска у себя на родине в Краснотурьинске. Ему был диагностирован энцефалит. Титулованного хоккеиста перевезли лечиться в Петербург и ввели в искусственную кому. Спустя месяц он скончался.

Игрок был сыном знаменитого Евгения Хвалько-старшего, выступавшего в свое время за сборные России и Белоруссии по хоккею с мячом и четыре раза становившимся чемпионом страны по этому виду спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Омске умер известный российский хоккеист Евгений Хацей. У 47-летнего спортсмена случился инфаркт.

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