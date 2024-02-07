Чемпион ОИ из РФ заявил, что Россию 'должны очень серьезно попросить' провести Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выдал феерический бред о возможности проведения в стране-агрессорке Олимпийских игр. Четырехкратный победитель Игр в фехтовании на саблях назвал соревнования в Сочи-2014 "самыми успешными в истории", забыв о том, что после них была вскрыта государственная система допинга РФ, а многие спортсмены лишены медалей.

Об этом Поздняков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Бывший саблист, который имеет звание полковника ВС РФ, раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации за отстранение представителей РФ.

"Для того, чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу. Россия – щедрая душа. На сегодняшний день, несмотря на сложности взаимоотношений с международными спортивными организациями, они открыто признают, что те Олимпийские игры были самыми успешными в истории", – сказал Поздняков.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала выступление на Олимпиаде "явным злом", а чемпионат РФ – чемпионатом мира.

На выходных стало известно о том, что спортсмены сборной России по спортивной гимнастике не будут выступать на международных соревнований в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в МОК.

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