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Чемпион ОИ из РФ заявил, что Россию "должны очень серьезно попросить" провести Олимпиаду

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Чемпион ОИ из РФ заявил, что Россию 'должны очень серьезно попросить' провести Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выдал феерический бред о возможности проведения в стране-агрессорке Олимпийских игр. Четырехкратный победитель Игр в фехтовании на саблях назвал соревнования в Сочи-2014 "самыми успешными в истории", забыв о том, что после них была вскрыта государственная система допинга РФ, а многие спортсмены лишены медалей.

Об этом Поздняков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Бывший саблист, который имеет звание полковника ВС РФ, раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации за отстранение представителей РФ.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что Россию "должны очень серьезно попросить" провести Олимпиаду
Чемпион ОИ из РФ заявил, что Россию "должны очень серьезно попросить" провести Олимпиаду

"Для того, чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу. Россия – щедрая душа. На сегодняшний день, несмотря на сложности взаимоотношений с международными спортивными организациями, они открыто признают, что те Олимпийские игры были самыми успешными в истории", – сказал Поздняков.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что Россию "должны очень серьезно попросить" провести Олимпиаду

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала выступление на Олимпиаде "явным злом", а чемпионат РФ – чемпионатом мира.

На выходных стало известно о том, что спортсмены сборной России по спортивной гимнастике не будут выступать на международных соревнований в нейтральном статусе.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что Россию "должны очень серьезно попросить" провести Олимпиаду

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в МОК.

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