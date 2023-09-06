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Чемпион ОИ из РФ пожаловался на международную федерацию, которая заставляют россиян "сказать, что твоя страна плохая"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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Чемпион ОИ из РФ пожаловался на международную федерацию, которая заставляют россиян 'сказать, что твоя страна плохая'

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов возмутился условиям допуска россиян к соревнованиям, которые представила Международная федерация плавания (World Aquatics). 26-летний спортсмен, который участвовал в Z-митинге в Лужниках 18 марта минувшего года, обвинил организацию в том, что она заставляет представителей РФ "сказать, что твоя страна плохая".

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Об этом Рылов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он выступил против того, чтобы россияне выступали на международных турнирах без национальных флага и гимна, так как это является дискриминацией и ущемлением прав представителей страны-агрессорки.

Чемпион ОИ из РФ пожаловался на международную федерацию, которая заставляют россиян "сказать, что твоя страна плохая"
 

"В любом случае я жду завершения этой ситуации. Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Ждем, что будет дальше. Критерии и рекомендации есть, но никто не знает, как будет развиваться эта ситуация. Пока готовимся к нашим соревнованиям, которые будут проводиться в России. Я считаю, что нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами", – сказал Рылов.

Чемпион ОИ из РФ пожаловался на международную федерацию, которая заставляют россиян "сказать, что твоя страна плохая"

World Aquatics утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию.

Чемпион ОИ из РФ пожаловался на международную федерацию, которая заставляют россиян "сказать, что твоя страна плохая"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на Игры-2024. Кроме того, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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