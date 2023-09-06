Чемпион ОИ из РФ пожаловался на международную федерацию, которая заставляют россиян 'сказать, что твоя страна плохая'

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов возмутился условиям допуска россиян к соревнованиям, которые представила Международная федерация плавания (World Aquatics). 26-летний спортсмен, который участвовал в Z-митинге в Лужниках 18 марта минувшего года, обвинил организацию в том, что она заставляет представителей РФ "сказать, что твоя страна плохая".

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Об этом Рылов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он выступил против того, чтобы россияне выступали на международных турнирах без национальных флага и гимна, так как это является дискриминацией и ущемлением прав представителей страны-агрессорки.

"В любом случае я жду завершения этой ситуации. Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Ждем, что будет дальше. Критерии и рекомендации есть, но никто не знает, как будет развиваться эта ситуация. Пока готовимся к нашим соревнованиям, которые будут проводиться в России. Я считаю, что нужно выступать, только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами", – сказал Рылов.

World Aquatics утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на Игры-2024. Кроме того, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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