Чемпион ОИ из РФ пожаловался на 'говорунов и болтунов' из Украины и то, что России 'очень сильно напакостили'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оскорбительно высказался в адрес президента Федерации биатлона Украины (ФБУ) Ивана Крулько, который призвал международные федерации исключить Россию из своего состава. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 назвал слова нашего функционера пиар-акцией.

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Об этом Васильев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывший биатлонист пожаловался на то, отметив, что России "очень сильно напакостили", но исключить агрессоров из международных соревнований невозможно, а все, кто к этому призывают, якобы выслуживаются перед руководством.

"Сейчас балаболов такое количество, что даже теряешься в их фамилиях. Кто он такой, я даже не знаю. Возможно, такими заявлениями он пытается сделать себе имя или выслужиться перед руководством в Киеве. Понятно, что это обычная пиар-акция, за ней ничего не стоит. Россию полностью исключить из международного олимпийского движения невозможно. Конечно, сейчас нам очень сильно напакостили, но постепенно все будет вставать на свои места, и мне интересно, как будут вести себя все эти говоруны и болтуны, когда все встанет на свои места", – сказал Васильев.

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