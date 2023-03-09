Чемпион ММА, поддерживавший Украину, арестован во время протестов в Грузии

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мате Саникидзе был задержан полицией на проспекте Руставели во время акций протеста, сообщает грузинская частная телекомпания "Мтавари Архи". По словам его жены, Саникидзе переведен в изолятор в Бакуриани.

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"Лучше драться в Европе бесплатно, чем в России за миллиард! Будущее Грузии - в Европе" - написал в своем Facebeook 24-летний чемпион Октагон MMA в полулегком весе, выразив солидарность с протестующими.

На момент публикации новости стало известно, что Саникидзе был освобожден из под стражи после двух дней в тюремной камере. Об этом у себя в Twitter написал журналист грузинской редакции Setanta Sports Гиорги Кокиашвили.

27 марта прошлого года Мате победил на турнире Oktagon Prime 5, посвятив этот результат нашей стране.

"Свою победу я хочу посвятить Украине, Грузии и всем погибшим на войне грузинским и украинским героям! Слава Украине, Слава Грузии и Слава героям!" – написал тогда боец в Facebook, разместив фото с флагом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 марта тысячи грузин вышли на акцию протеста к парламенту в Тбилиси из-за скандального закона об "иноагентах", который имеет огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ.

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