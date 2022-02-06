Чемпион мира упал на старте, но поднялся и разгромно победил на Олимпиаде-2022 в скиатлоне
Представитель команды Олимпийского комитета России Александр Большунов на Олимпиаде-2022 выиграл скиатлон 15 км + 15 км. Его главный соперник норвежец Йоханнес Клебо испытал серьезные трудности на китайской трассе и финишировал лишь 40-м.
Действующий чемпион мира и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) не оставил ни одного шанса конкурентов, несмотря на курьезную ситуацию на старте.
После отсечки 2,5 км Большунов на одном из спусков не удержался, упав с трассы.
Ключевые события случились во второй половине гонки. После замены лыж Большунов километр за километр наращивал свое преимущество.
На финише представителя РОК от ближайшего преследователя отделяло больше минуты.
Украину в этой дисциплине представляли Руслан Перехода и Алексей Красовский. Наши соотечественники не успели финишировать, так как их сняли как круговых. В итоговом протоколе Руслан и Алексей очутились за 49-м местом.
Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Большунова наказали за нападение на финского соперника Йони Мяки на финише эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам.
Большунов сначала попытался ударить Мяки своей палкой, а затем врезался в него после окончания заезда, сбив финна с ног. Тогда команду Александра дисквалифицировали и лишили "бронзы" в эстафете.
Комментируя инцидент, отец российского лыжника заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду".
Мяки признался, что действительно мешал Большунову на финише и провоцировал его перед решающим отрезком.