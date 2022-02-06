Чемпион мира упал на старте, но поднялся и разгромно победил на Олимпиаде-2022 в скиатлоне

Представитель команды Олимпийского комитета России Александр Большунов на Олимпиаде-2022 выиграл скиатлон 15 км + 15 км. Его главный соперник норвежец Йоханнес Клебо испытал серьезные трудности на китайской трассе и финишировал лишь 40-м.

Действующий чемпион мира и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) не оставил ни одного шанса конкурентов, несмотря на курьезную ситуацию на старте.

После отсечки 2,5 км Большунов на одном из спусков не удержался, упав с трассы.

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Ключевые события случились во второй половине гонки. После замены лыж Большунов километр за километр наращивал свое преимущество.

На финише представителя РОК от ближайшего преследователя отделяло больше минуты.

Украину в этой дисциплине представляли Руслан Перехода и Алексей Красовский. Наши соотечественники не успели финишировать, так как их сняли как круговых. В итоговом протоколе Руслан и Алексей очутились за 49-м местом.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Большунова наказали за нападение на финского соперника Йони Мяки на финише эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам.

Большунов сначала попытался ударить Мяки своей палкой, а затем врезался в него после окончания заезда, сбив финна с ног. Тогда команду Александра дисквалифицировали и лишили "бронзы" в эстафете.

Комментируя инцидент, отец российского лыжника заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду".

Мяки признался, что действительно мешал Большунову на финише и провоцировал его перед решающим отрезком.