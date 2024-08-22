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Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов "на Харьковском направлении"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,3 т.
Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов 'на Харьковском направлении'

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, который в 2009 году сменил гражданство с украинского на российское, попал под атаку дронов. Предатель нашей страны похвастался тем, что якобы "впервые посетил Харьковское направление", в очередной раз поддержав оккупантов.

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Об этом Карякин написал в своей Telegram-канале. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат уничтожения Украины и ее жителей показал позиции российских солдат, а также пожаловался на выбитые стекла автомобиля и контузию.

Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов "на Харьковском направлении"
Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов "на Харьковском направлении"

"Впервые посетил Харьковское направление! Здесь, конечно, своя специфика и очень высокая концентрации fpv-дронов. По дороге в пункт назначения наши машины попали под атаку "птичек", но благодаря мастерству и удаче водителей нашей команде удалось отделаться лишь легкой контузией и выбитыми стеклами! Было опасно и шумно, но все закончилось благополучно и мы выполнили свою задачу по поддержке наших бойцов на линии боевого соприкосновения", – сообщил Карякин.

Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов "на Харьковском направлении"
Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов "на Харьковском направлении"

Напомним, с началом полномасштабного вторжения в Украину Карякин выступал в поддержку войны и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ. 2-го июня позапрошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов "на Харьковском направлении"
Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов "на Харьковском направлении"

Ранее стало известно, что шахматист может стать сенатором от Крыма в Совете Федерации РФ, что вызвало насмешки со стороны болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Сергей Карякин дал интервью российскому военному пропагандисту Семену Пегову, где провел новые границы Украины.

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