Чемпион мира, предавший Украину, заявил, что попал под атаку дронов 'на Харьковском направлении'

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, который в 2009 году сменил гражданство с украинского на российское, попал под атаку дронов. Предатель нашей страны похвастался тем, что якобы "впервые посетил Харьковское направление", в очередной раз поддержав оккупантов.

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Об этом Карякин написал в своей Telegram-канале. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат уничтожения Украины и ее жителей показал позиции российских солдат, а также пожаловался на выбитые стекла автомобиля и контузию.

"Впервые посетил Харьковское направление! Здесь, конечно, своя специфика и очень высокая концентрации fpv-дронов. По дороге в пункт назначения наши машины попали под атаку "птичек", но благодаря мастерству и удаче водителей нашей команде удалось отделаться лишь легкой контузией и выбитыми стеклами! Было опасно и шумно, но все закончилось благополучно и мы выполнили свою задачу по поддержке наших бойцов на линии боевого соприкосновения", – сообщил Карякин.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения в Украину Карякин выступал в поддержку войны и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ. 2-го июня позапрошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

Ранее стало известно, что шахматист может стать сенатором от Крыма в Совете Федерации РФ, что вызвало насмешки со стороны болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Сергей Карякин дал интервью российскому военному пропагандисту Семену Пегову, где провел новые границы Украины.

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