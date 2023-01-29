Чемпион мира, предавший Украину, сенсационно проиграл в Москве 18-летней девушке на международном турнире по шахматам

Бывший чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, который в 2009 отказался от гражданства Украины в пользу российского, потерпел сенсационное поражение на международном турнире "Шахматные звёзды", который проходит в Москве. 33-летний уроженец Симферополя проиграл представительнице Казахстана Бибисаре Асаубаевой.

Видео дня

18-летняя девушка обыграла знаменитого гроссмейстера в рапиде.

Асаубаева узнала об участии в этом турнире за несколько дней до его начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карякин является Z-патриотом. В одном из своих интервью он заявил, что война против Украины завершится победой России, потому что "у нас нет выбора", вызвав насмешки в сети.

Несколько дней назад Карякин назвал Владимира Путина блестящим стратегом, а также заявил о мечте сесть с ним за шахматную доску. После этого гроссмейстер был высмеян в сети.

В середине июля прошлого года Сергей побывал в оккупированном РФ Донецке и выдал истинную суть режима Путина. Карякин тогда заявил, что дончане "должны себя ассоциировать с Россией".

Он также называл проявлением российского патриотизма поддержку войны в Украине. Кроме того, шахматист написал донос на победителя турнира претендентов Яна Непомнящего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!