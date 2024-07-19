Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, выразил уверенность в том, что атлетам из РФ не дадут спокойно выступать на Олимпиаде в Париже. Приспешник режима Владимира Путина также присоединился к нелепому телевизионному бойкоту соревнований.

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Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Предатель Украины и фанат преступной войны РФ против нашей страны раскритиковал спортсменов, который согласились выступить в столице Франции в так называемом нейтральном статусе.

"Понятно, что будут чиниться максимальные препятствия – будить по ночам, чтобы сдавали на допинг, поселят в номере без кондиционера или что-то еще. С тем унизительным отношением к нашим спортсменам, на мой взгляд, ехать точно не следует. Но если в нашем государстве дается выбор и нет единого решения, не стоит удивляться, что кто-то едет. Я не буду следить за Олимпиадой и надеюсь, что телевидение тоже будет игнорировать эту Олимпиаду", – сказал Карякин.

Ранее стало известно, что шахматист может стать сенатором от Крыма в Совете федераций РФ, что вызвало насмешки со стороны болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Сергей Карякин дал интервью российскому военному пропагандисту Семену Пегову, где провел новые границы Украины.

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