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Чемпион мира, предавший Украину, пожаловался, что россиян будут унижать на Олимпиаде

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
1,7 т.
Чемпион мира, предавший Украину, пожаловался, что россиян будут унижать на Олимпиаде

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, выразил уверенность в том, что атлетам из РФ не дадут спокойно выступать на Олимпиаде в Париже. Приспешник режима Владимира Путина также присоединился к нелепому телевизионному бойкоту соревнований.

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Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Предатель Украины и фанат преступной войны РФ против нашей страны раскритиковал спортсменов, который согласились выступить в столице Франции в так называемом нейтральном статусе.

Чемпион мира, предавший Украину, пожаловался, что россиян будут унижать на Олимпиаде
Чемпион мира, предавший Украину, пожаловался, что россиян будут унижать на Олимпиаде

"Понятно, что будут чиниться максимальные препятствия – будить по ночам, чтобы сдавали на допинг, поселят в номере без кондиционера или что-то еще. С тем унизительным отношением к нашим спортсменам, на мой взгляд, ехать точно не следует. Но если в нашем государстве дается выбор и нет единого решения, не стоит удивляться, что кто-то едет. Я не буду следить за Олимпиадой и надеюсь, что телевидение тоже будет игнорировать эту Олимпиаду", – сказал Карякин.

Чемпион мира, предавший Украину, пожаловался, что россиян будут унижать на Олимпиаде
Чемпион мира, предавший Украину, пожаловался, что россиян будут унижать на Олимпиаде

Ранее стало известно, что шахматист может стать сенатором от Крыма в Совете федераций РФ, что вызвало насмешки со стороны болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Сергей Карякин дал интервью российскому военному пропагандисту Семену Пегову, где провел новые границы Украины

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