Чемпион мира по стрельбе найден с простреленной головой

Чемпион мира 2017 года по практической пулевой стрельбе (IPSC) Хорхе Бальестерос скончался в 39 лет. По сообщению агентства ABC Deportes, Бальестерос был найден в своей машине в торговом центре La Vaguada в Мадриде с огнестрельным ранением головы. Медики успели его госпитализировать, однако на следующий день он скончался.

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Королевская федерация олимпийской стрельбы Испании также опубликовала заявление, в котором назвала Баллестероса "самым представительным и отмеченным наградами стрелком страны" в истории IPSC.

Баллестерос, который также был офицером национальной полиции, был 17-кратным чемпионом Испании, 6-кратным чемпионом Extreme Euro Open и 3-кратным чемпионом Европы IPSC.

По информации Marca, основная версия смерти Хорхе, которую рассматривает следствие, это попытка самоубийства. Последний пост Бальестероса в Instagram был сделан 3 декабря после того, как он проиграл Кристиану Сайлеру на чемпионате мира.

"Иногда все происходит так, и я должен признать, что жизнь иногда готовит для нас вещи, отличные от того, что мы ожидали или планировали", — написал Бальестерос. У него остались жена и двое детей.

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