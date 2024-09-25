Чемпион мира по шахматам назвал 'полным безобразием' поведение украинцев по отношению к россиянам

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов возмутился призыву Национального олимпийского комитета Украины (НОК) не допускать выступления российских спортсменов младше 12 лет в этом виде спорта под национальным флагом. Депутат Государственной думы назвал подобное поведение наших соотечественников "полным безобразием".

Видео дня

Об этом Карпов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что решение должен принимать российский президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Конечно, такое обращение НОК Украины ни в коем случае нельзя приветствовать. То, что это полное безобразие по отношению к детям и шахматам, это очевидно. Как на это реагировать – надо просто не обращать на них внимания. Вот и все. Может ли FIDE теперь как-то изменить свое решение? Не знаю, я за президента FIDE Аркадия Дворковича решать не могу", – сказал Карпов.

На минувших выходных FIDE отказалась возвращать сборные России и Беларуси в свои турниры, однако намерена пересмотреть санкции в отношении юношей из стран-соагрессорок.

Как сообщал OBOZ.UA, предатель Украины шахматист Сергей Карякин пожаловался на "русофобов всех мастей" из-за отказа FIDE восстанавливать членство РФ в организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!