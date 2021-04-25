Чемпион мира по дзюдо об отказе сменить гражданство: Украина дала мне все

Знаменитый украинский дзюдоист Георгий Зантарая рассказал, что в 2013 отказался сменить гражданство и вернуться в Грузию из-за любви к Украине.

По словам чемпиона мира-2009, для него так поступить было не вариант, так как он реализовался здесь и у него тут много друзей и семья.

"Когда у меня ничего не было, Украина дала мне все. Мне дали бесплатный спорт, даже кимоно дали бесплатно. Неправильно было бы поступать так. Многие спортсмены кричат, что переедут – это громкие слова. На самом деле, не так уж это и просто. Это долголетний процесс, нелегкий путь. Если я никуда не уехал, значит, я никуда не собираюсь. Украинцы никогда не давали понять, что я не свой. Может, за спиной и говорили, но я никогда не ощущал себя, что я там какое-то инородное тело. Слава Богу, что я такого не встречал и, надеюсь, и не встречу. Украина – это хорошая страна", – цитирует Зантарая XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме медалей на мировых и континентальных первенствах в активе Зантарая "золото" II Европейских играх в Минске.

В финальной схватке в весовой категории до 66 кг 31-летний украинец победил иппоном в финале итальянца Маттео Медвеса.