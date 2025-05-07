Чемпион мира из России добровольно отправился убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Во время боевых действий в Украине был уничтожен российский оккупант Константин Бреус — чемпион мира по пауэрлифтингу и участник соревнований по бодибилдингу, сообщает "Главком". 35-летний москвич с началом полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт убивать украинцев.

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Около полугода он числился пропавшим без вести. Только в начале апреля 2025 года его тело было опознано. 10 мая ликвидированного оккупанта закопают на его родине.

Бреус получил мировой титул в 2012 году на чемпионате, проходившем в Нидерландах.

Также он снимался в эпизодических ролях в российских телесериалах — в частности, сыграл наркоторговца Саркисова в сериале "Паутина" (2020) и фитнес-тренера Тимура в сериале "След" (2019).

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Силы обороны Украины ликвидировали российского боксера Мэргэна Будаева, который с первых дней полномасштабного вторжения участвовал в войне против Украины. После боев в Буче, Гостомеле и Ирпене, а также четырех полученных ранений, Будаев в феврале 2025 года был окончательно уничтожен на Донетчине, но его останки смогли опознать лишь накануне.

15 марта в одном из госпиталей Санкт-Петербурга умер двукратный чемпион мира по танковому биатлону Бато Цыдыпов. Он получил тяжелое ранение украинским дроном во время попытки продвинуться под Урожайным и, несмотря на усилия врачей, не выжил.

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