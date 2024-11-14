Xемпион мира по самбо Денис Калинин пожаловался на то, что украинские спортсмены игнорируют представителей страны-агрессорки во время соревнований. При этом россиянин объяснил это традиционными кремлевскими нарративами о якобы политизации спорта.

Видео дня

Об этом Калинин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам 30-летнего самбиста из РФ, наши соотечественники не только не приветствуют российских соперников рукопожатиями, но даже избегают совместных фотографий во время награждения, демонстрируя отношения к российскому террористическому государству.

"Политика есть. Мы не пожимаем руки. И они не выходят с нами на фото", – сказал Калинин, напомнив о своей победе в финале чемпионата мира 2024 года над украинцем Михаилом Свидраком.

Ранее приспешник диктаторского режима Владимира Путина и президент Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев назвал отношение международных федераций к россиянам "козлиным хамством".

Как сообщал OBOZ.UA, российская бронзовая призерка Сочи-2014 в сноуборде Алена Заварзина заявила, что эпопея с участием россиян на Олимпийских играх в Париже была "мрачной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!