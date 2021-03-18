Чемпион мира из РФ отказался выступать за Россию и сменил гражданство

Чемпион мира по вольной борьбе Хетаг Цаболов объявил о смене гражданства с российского на сербское.

29-летний уроженец Владикавказа у себя в Instagram опубликовал фотографию с новым паспортом.

"Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять мир и Олимпийские игры!" – написал он, поблагодарив президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили за поддержку и помощь.

В ответ Мамиашвили в интервью ТАСС пожелал борцу успеха, отметив, что его выступление на предстоящих Олимпийских играх 2020 года находится под вопросом.

Напомним, что Цаболов стал лучшим на мировом первенстве в Ташкенте в 2014 году в категории до 70 килограммов. Финальная схватка против турецкого спортсмена Якупа Гера завершилась с разгромным счетом 10:0.

Также на счету Цаболова "серебро" чемпионата мира в Париже-2017. Борец дважды становился чемпионом Росси (в 2014 и 2017 годах).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион Европейских игр 2019 года и двукратный чемпион России (2017, 2018) по греко-римской борьбе Заур Кабалоев решил выступать за сборную Италии.

В июле прошлого года российский легкоатлет Матвей Волков, который является одним из самых перспективных прыгунов с шестом в мире, принял решение выступать за сборную Беларуси.