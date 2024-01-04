Чемпион Канады по фигурному катанию обвинен в изнасиловании американской фигуристки

Знаменитый канадский фигурист с датскими корнями Николай Соренсен обвинен в изнасиловании фигуристки из США, имя которой не раскрывается. Как сообщает USA Today, инцидент случился 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. На то время девушке было 22 года.

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На момент публикации новости 34-летний уроженец Копенгагена находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).

Для справки: Соренсен, выступая в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, является серебряным призером турнира "Четыре континента" 2023 года , восьмикратным призером Гран-при (включая золото на NHK Trophy 2022 года ), пятикратным призером турнира "Челленджер" (включая "золото" на турнире 2019 года ), а также национальным чемпионом Канады 2023 года.

Согласно сообщению, женщина хранила молчание в течение многих лет и никогда не обращалась к полиции или спортивным чиновникам, потому что боялась, что ее обвинят в клевете.

В отчете говорится, что она обратилась за психологической помощью и подумывала о подаче заявления о возбуждении уголовного дела в Коннектикуте, но обнаружила, что срок давности для таких действий истек.

Затем, 22 июля 2023 года, согласно отчету, она открыла онлайн-статью, содержащую интервью с Соренсеном, в котором он прокомментировал важность обеспечения безопасности женщин в танцах на льду.

"Я не могла поверить словам, исходившим из уст насильника. В тот момент меня осенило, что матери, скорее всего, отправят своих дочерей тренироваться с ним (в качестве тренера) в какой-то момент после того, как он уйдет из фигурного катания, и я не мог жить с чувством вины, зная, что никогда не говорил об этом никому из авторитетных фигур" – цитирует пострадавшую женщину USA Today.

В документах говорится, что в то время 23-летний Соренсен удерживал жертву против ее воли на кровати после вечеринки в кондоминиуме недалеко от Хартфорда.

"Он прижал меня левой рукой, сильно надавил на мою ключицу, заставив меня задыхаться и совершил насильственные действия", – говорится в отчете, представленном OSIC и Центру безопасного спорта США, копия которого попала в СМИ.

Олимпийская золотая медалистка Нэнси Хогсхед, известный адвокат Title IX, основавшая Champion Women, некоммерческую юридическую организацию по защите прав девушек и женщин в спорте, рассказала USA TODAY Sports, что она представляет жертву предполагаемого сексуального насилия. Хогсхед подтвердила, что расследование в отношении Соренсена ведется, но сказала, что не может давать дальнейшие комментарии из-за соглашения о конфиденциальности, предусмотренного OSIC.

Многочисленные попытки связаться с Сёренсеном по электронной почте, сообщениям в социальных сетях, его тренеру и агентству, которое его представляет, остались без ответа.

Карин Бедард, директор по коммуникациям и бренду Skate Canada, национального руководящего органа по фигурному катанию, заявила в электронном письме: "В соответствии с нашей политикой Skate Canada не имеет никаких знаний по вопросам, рассматриваемым OSIC".

Пресс-секретарь Канадского центра разрешения спортивных споров сообщила в электронном письме, что OSIC "работает в соответствии с существующими параметрами конфиденциальности, и поэтому офис не комментирует какие-либо возможные или текущие вопросы".

Соренсен в начале своей карьеры выступал за свою родную Данию, а затем представлял Канаду, начиная с сезона 2018/19. Он стал гражданином Канады в сентябре 2021 года. Финишировал девятым на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине и пятым на прошлогоднем чемпионате мира со своей партнершей Лоранс Фурнье-Бодри.

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