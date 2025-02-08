Чемпион Европы показал предателю Украины видео с обстрелом своего дома в Николаеве и рассказал о реакции

Чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа рассказал о ситуации, связанной с Матвеем Желявцевым, который родился в Харькове, но затем переехал в Россию и теперь представляет эту страну на международных соревнованиях. 19-летний Середа после начала полномасштабного вторжения России у себя в TikTok выложил видео, где показал последствия обстрела своего дома в Николаеве.

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Алексей признался, что после публикации этого ролика, в котором он, кроме дырки в потолке, выражал отрицательное мнение по поводу допуска российских спортсменов, ему написал Матвей: "Cry about it" (Поплачь). "Я подумал, нахера ты это пишешь? Ты понимаешь, в каком ты сейчас положении, и ты тут... нахера?" — спросил Середа, добавив, что раньше они с Матвеем нормально общались, когда тот еще жил в Украине.

Затем фанат Алексея в комментариях предложил Матвею сравнить себя с ним: "Середа дважды был на Олимпиаде, а ты, по сути, нихера не выиграл". В ответ украинский россиянин написал: "Я Середу обыгрывал на чемпионате Украины".

Алексей удивился этому заявлению: "Чел, ну ты чего? Ты был старше меня, и это было, когда нам было по 8-9 лет. Я тогда выигрывал почти всё. Мой худший результат в Украине — два "золота" и одно "серебро".

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Европейских игр и призер чемпионатов мира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки Алексей Середа встречал 2024 год в родном Николаеве, несмотря на обстрелы города со стороны российских оккупантов.

В феврале 2024-го николаевец на ЧМ-2024 в Дохе завоевал первую в истории Украины личную награду в прыжках в воду с 10-метровой вышки

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