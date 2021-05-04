Чемпион Европы подхватил коронавирус в Киеве и в антиковидной капсуле личным рейсом улетел лечиться в Данию

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
7,1 т.
Виктор Аксельсен

Действующий чемпион Европы по бадминтону Виктор Аксельсен сдал позитивный тест на COVD-19 перед финалом Евро-2021, который прошел в Киеве.

Виктор Аксельсен с врачом в самолете

В решающем матче континентального первенства 27-летний датчанин должен был защищать свой титул, однако вместо этого ему пришлось эвакуироваться из Украины.

Виктор Аксельсен в антиковидной капсуле

Чтобы вернуться на родину, Аксельсен заказал антиковидную камеру IsoArk N36-7 и частный самолет, выложив историю своего возвращения в Instagram.

Погрузка в самолет

"Я находился в изоляции в своем гостиничном номере, и у меня были очень легкие симптомы. Поговорив с моей командой и несколько раз обдумав ситуацию, я нанял самолет скорой помощи с высочайшими стандартами безопасности и медицинских стандартов, чтобы вернуться домой в Данию", – написал Аксельсен.

Виктор Аксельсен по пути в Борисполь

Бадминтонист в подробностях описал свой путь:

"Меня доставили из отеля на машине скорой помощи, затем самолетом и, наконец, еще одной машиной скорой помощи. В полете я был в изолированной камере IsoArk N36-7. Во время всего пути в Данию меня сопровождала медицинская бригада"

Капсула с пациентом готова к погрузке

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА официально изменил правила Евро-2020 из-за коронавируса. Союз расширил заявку сборных, которые примут участие в континентальном чемпионате летом 2021 года.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевбадминтонКоронавирус