Чемпион Европы отказался выступать за родную Россию и решил сменить гражданство

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Владислав Бойцанов

Знаменитый российский борец Владислав Байцаев будет выступать за команду Венгрии, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По словам чиновника Байцаев отказался выступать в РФ, так как потерял надежду пробиться в состав сборной.

Мамиашвили отметил, что теперь у спортсмена, выступающего в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже.

Владислав Байцаев

"Владислав столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу", — добавил Мамиашвили.

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Байцаеву 31 год. Самым успешным в карьере для него стал чемпионат Европы-2018. Кроме золотой медали, тогда еще российский борец завоевал "серебро" и "бронзу".

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