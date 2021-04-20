Чемпион Европы Чумак: россияне убивают наших солдат. Они нам не братский народ

Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак заявил, что после его слов о сгоревшей Москве, ему в интернете писало много украинцев.

По словам Дмитрия, соотечественники обвиняли его в том, что он якобы разжигает конфликт между братскими народами.

"Какой братский народ? Они убивают наших солдат. Сейчас россияне нам не братский народ. Если они уйдут с территории Украины, пройдет много лет и, возможно, тогда мы начнем то мириться. Все хотят примирения и это нормально. Но о каком разжигание конфликта вы пишете, если эта страна убивает наших людей. Конфликт начала Россия семь лет назад оружием. Дай Бог, чтобы все споры происходили только в интернете в комментариях и нигде больше", – цитирует Чумака Tribuna.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий победил на московском ЧЕ по тяжелой атлетике в категории до 109 кг, став лучшим в толчке и сумме двоеборья.

В итоговом зачете наша национальная команда заняла первое место.