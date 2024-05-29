"Чем это похоже на нейтралитет?" Харлан раскритиковала МОК за допуск россиян к Олимпиаде-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск российских спортсменов к Играм в Париже в так называемом нейтральном статусе. Наша соотечественница отметила, что многие атлеты из РФ не соответствуют условиям и открыто поддерживают войну.

Об этом Харлан заявила в интервью испанскому изданию AS. Олимпийская чемпионка Пекина-2008 подчеркнула, что МОК просто переложил ответственность на международные федерации, которые часто закрывают на глаза на нарушения со стороны представителей страны-агрессора.

"Я не могу с этим согласиться. Во-первых, потому что этих людей продолжает финансировать государство. Во-вторых, спортсмены, которые выступали как нейтральные, возвращались домой и праздновали с флагами своей страны. Чем это похоже на нейтралитет? Многие спортсмены, считающиеся нейтральными, открыто поддерживают войну и армию. Для меня этим решением они закрывают глаза на реальные факты", – сказала Харлан.

Ранее стало известно, что представители российского фехтования в полном составе пропустят Олимпийские игры 2024 года в Париже. Также отдельно о своем отказе ехать во Францию объявили соперницы Харлан – Ольга Никитина и София Позднякова, у которой в РФ требовали отказаться от золотых медалей ОИ-2020.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан поддержала решение МОК запретить российским и беларуским "нейтральным спортсменам" участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.

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