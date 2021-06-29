Бывший боец Bellator нокаутировал посетителя в баре. Момент попал на видео

Бывший боец MMA-промоушена Bellator Джо Шиллинг попал в неприятную ситуацию в одном из баров. Он не сумел сдержать эмоции и двумя ударами нокаутировал посетителя.

На Twitter-странице журналиста Чисанги Малаты, который специализируется на освещении событий в мире смешанных единоборств (MMA), появилось видео конфликта. На ролике видно, как один из клиентов заведения разговаривает с друзьями, находясь в приподнятом настроении.

В какой-то момент мимо него прошел Шиллинг, который, судя по всему, остался недоволен словами, сказанными посетителем. Боец MMA резко развернулся и сразу же пустил в ход кулаки.

Видео дня

Как сообщает издание MMA Fighting, позже Джо отреагировал на инцидент, написав на своей странице в Instagram, что его действия были актом самообороны. Кроме того, он намекнул на то, что пострадавший клиент бара позволил себе расистские высказывания.

37-летний Шиллинг в последний раз выходил в октагон в октябре 2019 года. Всего на его счету 10 поединков на профессиональном уровне, в четырех из которых он победил.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец UFC Майк Перри одним ударом вырубил пожилого мужчину во время конфликта в баре.