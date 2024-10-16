'Было немного неудобно': Магучих рассказала о реакции военных на ее донаты для ВСУ

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что чувствовала себя неловко после того, как сделала несколько крупных донатов для ВСУ. По словам 23-летней легкоатлетки, она получила невероятный фидбек от военных, хотя слова благодарности нужно говорить именно защитникам страны.

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Об этом Магучих рассказала в интервью порталу Tribuna.com. Рекордсменка мира в прыжках в высоту также добавила, что украинские спортсмены должны должны постоянно финансово поддерживать армию, которая продолжает давать отпор российским оккупантам.

"Мне очень приятно. Я представляю нашу страну на международной арене в спорте – такую возможность есть только благодаря военным, потому что они защищают нашу страну. И мне было немного неудобно, потому что это я должна их благодарить, а не они меня. Я стараюсь поститься и собрание, и показывать, что я доночу. Не всегда я это показываю, но многие говорят, что это нужно делать. Вижу, что многие известные люди постятся "ежедневный донат". Полагаю, что нужно делать ежедневный донат. Это ответственность каждого человека, чтобы приблизить нашу победу", – сказала Магучих.

Также Ярослава призналась, что ее не интересует мнение о ней россиянки Елены Куличенко, которая прячется на соревнованиях под флагом Кипра.

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