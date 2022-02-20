'Дико и удивительно': украинский саночник был готов к условиям в Китае, но олимпийский трек ему не покорился из-за своей особенности

Особенности китайского трека не позволили украинским саночникам оказаться в топ-20 на Олимпиаде-2022, но потенциал у них есть. Об этом рассказал лидер нашей сборной Антон Дукач, который в Пекине финишировал на 22 месте. Хотя мог попасть в промежуток между 15-м и 20-м.

Дукач пообщался с OBOZREVATEL после возвращения из Пекина и признался, что был готов к жестким карантинным ограничениям в Китае. А вот с олимпийским треком все-таки не совладал, как и многие топовые саночники. А австрийский пилот даже сломал руку и снялся с соревнований.

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– В целом, все ограничения, которые нас ждали на Олимпиаде, мне были известны, потому что мы в Китае были на Кубке мира в ноябре. И уже тогда были очень похожие условия, как по ежедневным тестам, так и по позитивным результатам у ребят из других стран, которых помещали на изоляцию. А когда выходили из изоляции, то катались в отдельной группе.

И была полная изоляция от условной деревни. У нас там был такой отель, также отгороженный от всего мира. И только во время этой поездки на автобусе мы видели кого-то из рядовых жителей и кусочек природы. Нас предупреждали, что это как репетиция Олимпиады, и где-то также будет на самих Играх, поэтому для меня в феврале уже не было ничего удивительного.

Было дико и удивительно оказаться в этой ситуации в ноябре, но мы знали, что так будет и на Олимпиаде.

– После такой репетиции в ноябре принимали какие-то дополнительные меры, чтобы уберечься от вируса и нормально выступить на Олимпиаде?

– Конечно. В этом сезоне у нашей команды не было позитивных тестов на коронавирус, мы прошли все Кубки без каких-то пропусков. Потому что придерживались всех ограничений. И подготовились к Олимпиаде.

Мы понимали, что это важный старт, главные соревнования четырех лет. И из-за того, что ты не надел маску или пришел на какую-то тусовку, можешь подхватить вирус. Поэтому никто не хотел рисковать. Поэтому придерживались всех правил в полной мере.

– Расскажите про особенности китайского трека, который стал испытанием для многих даже самых сильных спортсменов.

– Под каждые Олимпийские игры готовят особенный трек. Обычно тестовые соревнования на трассе проводятся за год до Олимпиады. Но из-за коронавирусных ограничений они прошли уже в олимпийский сезон, и мало кто успевал что-то изменить до начала Игр. А на этом тестовом Кубке мира в Китае я стал 26-м. У меня были очень хорошие заезды, но проигрывал много.

Особенность трассы в том, что маленькая прижимная сила. Почти на всех трассах перегрузка пилота 5G, но в Китае она небольшая, поэтому тяжело разогнаться уже по ходу дистанции. Хотя в отборе на Кубок мира я показал рекорд по скорости старта, с ним оказался за пределами топ-10. И это удивило, потому что сани, вроде бы, неплохие, но по трассе проигрывал более секунды.

Поэтому на Олимпиаде пробовал что-то видоизменить в санях, разгонять. И на тренировках получалось через раз проигрывать меньше секунды, а это колоссальный прогресс.

Что касается соревнований на Олимпиаде, то 22 место относительно Кубка мира – это прогресс, но в то же время понимал, что у меня были все шансы попасть в промежуток между 15-м и 20-м местом. А из-за сделанных ошибок как раз и проиграл эти несколько позиций. То есть, можно было бы выступить чуть лучше, но претендовать на топ-15 было очень тяжело.

Я и Андрей Мандзий во втором и третьем заезде были в 20-ке. А первый не получился. У меня был немного похуже, а у Андрея совсем не получился и в итоге 27 место.

– Во время командной эстафеты вы вывалились из саней, но очень оперативно в них вернулись, хоть, конечно, и потеряли время. Что там произошло?

– Трудно сказать. У нас был тренировочный заезд как раз для мужчин-одиночников, с которым я справился на ура, очень классно проехал этот вираж. На самих соревнованиях я ожидал, что там может быть опасно, потому что это точка, где возникали проблемы у многих, в том числе у чемпионов мира – они там ошибались, падали, переворачивались, кто-то доехал, кто-то – нет.

И я понимал, что если я вдруг вылечу, то мне обязательно нужно будет возвращаться в сани и передавать эстафету. Потому что это командный старт. И ты не можешь подвести своих коллег. Поэтому я старался максимально оперативно вернуться в сани, что мне удалось.

А нашим ребятам из двойки удалось доехать до финиша и показать неплохой результат. При чистой езде всех команд, которые участвовали в эстафете, мы претендовали бы на 12 место. Потому что некоторые двойки очень много выигрывали у наших ребят, хотя они провели классный заезд. И того отрыва, который я мог бы дать после своего этапа, не хватило бы.

11 место – это хороший результат. Потому что у нескольких не получилось доехать, кто-то переворачивался после этого 13-го виража. Но нам есть, куда расти, и есть хороший прогресс.

– Украина заявляла о своем желании принять зимнюю Олимпиаду, для чего нужно будет возвести много объектов. Если бы у нас была санно-бобслейная трасса такого уровня, это бы улучшило результаты наших саночников?

– Мне тяжело сказать, это нужно спрашивать у функционеров федераций, которые будут разрабатывать соответствующие планы. Но можно глянуть, как на этой Олимпиаде выступили китайцы. В скелетоне благодаря квалифицированным тренерам им удалось за такой короткий промежуток времени выйти на высокий уровень и взять медаль у мужчин.

В санях китайцы демонстрировали чистые заезды, но двойка стала последней. И одиночники не пробились в топ-20, хотя у них тренеры были из Италии, Германии, США. Хотя, конечно, результат должен расти, но этим объектом должны заниматься профессионалы.

– Владислав Гераскевич отмечал большое значение стартовой эстакады. Наличие такого объекта в Украине значительно улучшило бы его результаты в скелетоне. А в санях мы бы могли рассчитывать на прогресс, если бы имели целую трассу? Тем более у нас есть традиции в женском санном спорте – Лилия Лудан, Наталья Якушенко.

– Ну, да, конечно, если у тебя есть трасса, то, зная все особенности и траектории, можешь что-то пробовать и тестировать, никуда не выезжая, не тратя лишнее время и деньги на перелеты и проживание.

Просто я думаю, что таким объектом должна заниматься заинтересованная коммерческая структура, которая помимо тренировок профессиональных спортсменов, может использовать его с туристической целью. Чтобы это был хороший бизнес-проект, который окупается, а не приносит убытки.

А стартовая эстакада – это очень мощный проект, который должен быть. Он обязательно приносит результат для разгонов скелетонистов, саночников и бобслеистов. Когда я начинал, у нас во Львове была стартовая эстакада в достаточно хорошем состоянии. Благодаря ей у меня как раз сформировался фундамент хорошего разгона.

– Сейчас этой эстакады уже нет?

– Буквально в прошлом году ее восстановили благодаря тренерам и небезразличным людям. Мы уже тренировались на ней и готовились к сезону. Это хороший объект, но устаревший, и она маленькая. Поэтому хорошая стартовая эстакада нам действительно необходима.

А одиночный мужской санный спорт в нашей стране – очень молодой. Украинцы дебютировали на Олимпиаде только в 2014 году. Поэтому, конечно, прогресс очевидный и по местам, и по отрывам от лидеров. Это потенциально перспективная дисциплина.

– Многие зимние виды люди смотрят в основном раз в четыре года на Олимпиаде. И санный спорт, к сожалению, не исключение. Поэтому и удивляются, что даже опытные спортсмены ошибаются и выпадают из саней. Насколько это распространенное явление?

– Падения происходят часто. И это нормально. Потому что человек, который едет, он постоянно рискует. Буквально сантиметр или даже миллиметр влево или вправо может привести к падению. Конечно, результат такого падения плачевный, спортсмен выбывает из борьбы за медаль.

Очень много падений на Олимпиаде среди лидеров было у женщин. Ошибались и чемпионки мира, и лидеры Кубка мира. Кто-то финишировал на животе, кому-то повезло, и он после падения залез обратно на сани и поехал дальше, а кто-то вообще не смог финишировать. В итоге австрийка стала четвертой, а немка хоть и претендовала на медали, оказалась только седьмой.

Хорошо проехать чисто для картинки. Но у нас дебютантка Юлианна Туницкая проехала три суперских заезда, показала очень классный разгон, но ход саней не позволил ей подняться выше. Поэтому она стала 21-й. А я в одном заезде перевернулся и вернулся назад, в одном ошибался чуть больше, в другом чуть меньше, и стал 22-м.

Каждый может настроить сани и кто-то рискует больше, а кто-то меньше. Возможно на более простых санях немного легче доехать, но сейчас у меня улучшились сани, и я, даже переворачиваясь и ошибаясь, улучшил свой результат на Олимпийских играх.

– Но просто некоторые падения выглядят со стороны очень страшно. Особенно, когда сани накрывают спортсмена. Насколько это травмоопасно? И через какие травмы прошли вы?

– У меня была травма еще при подготовке к корейской Олимпиаде. Еще в 2016 году. Из-за того, что трасса в Австрии в одном месте была не очень хорошо готова, произошло падение. Подкинуло санки, поехал юзом, от козырька меня резко опустило и сломал ногу. Пришлось делать операцию, была реабилитация, но вернулся и удачно прошел отбор на Олимпиаду-2018.

Вот уже в Китае на заключительной тренировке перед стартом на Олимпиаде пилот австрийской двойки сломал руку и снялся. Поехал в больницу, ему делали операцию. И вот так: ты готовился четыре года, но одно движение – и все. Конечно, все хотят, чтобы падения проходили без последствий, но это не всегда так.

И мне сейчас хочется поблагодарить людей, которые нас поддерживают и пишут хорошие слова. И тренеров, которые поверили после падений. Морально поддерживали и физически сделали все, что могли. Чувствовал, что они переживают не меньше, чем я.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что все украинцы вылетели из саней в заездах на Олимпиаде-2022.