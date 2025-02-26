'Когда прилетело в мой дом...' Украинский рекордсмен вспомнил опасения не выстоять против РФ, курьез с 2 кг гречки и ужин после войны

Самый молодой чемпион Европы в прыжках в воду, призер чемпионатов мира и победитель Европейских игр-2023 Алексей Середа был очень напуган известием о полномасштабной войне, хотя череда постоянных разговоров верил, что такое возможно. Он пережил страшные моменты, когда снаряд прилетел в его дом в Николаеве, но верил в свою страну, ВСУ и людей.

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Алексей ответил на 10 вопросов OBOZ.UA о трех годах полномасштабного вторжения, вспомнил опасения не выстоять, забавную историю о 2 кг гречки и рассказал, что сделает сразу после окончания войны.

1. 23 февраля 2022 года я ложился с мыслями о том, что вот-вот может начаться война. Все говорили об этом, все обсуждали на тренировках, в школе, повсюду. Говорили о войне: а вдруг, а вдруг... Поэтому я ложился с мыслями о том, что это может вот скоро произойти, и даже шутил с другом, что, возможно, пойдем в магазин и закупимся "Мивиной", чтобы, если что, было что поесть.

2. Когда 24 февраля я открыл глаза, то сначала встал и пошел завтракать, сел за стол, стал смотреть видео. Это было примерно шесть утра. А в 6:20 Кирюсу Боллюху, моему соседу по комнате, звонит мама и что-то говорит. Я на него смотрю, понимая, что что-то не так, потому что она всегда ему обычно звонит в 6:50 перед тренировкой или там уже после него.

А тут она звонит по телефону в 6:20, когда он еще спит. Я сразу понял, что тут что-то не так, и по его испуганному лицу понял, что, скорее всего, началась война. Он договорил с ней, бросил трубку и говорит: "Война".

Я сразу зашел в интернет и в ютубе забил в поиске "Новости Украины", первым почему-то выдало обращение Гордона, мол, берите оружие и идите защищать страну. Конечно, было очень страшно, я испугался, вообще жесть.

3. В первые дни войны мы все очень сильно испугались. Собрали самые важные, самые нужные вещи и все вместе с командой пришли в бассейн. Нас там встретили тренеры, накормили, успокоили, рассказали наш план действий – что мы делаем, что не делаем, ждем. То есть организовали все так, чтобы не было паники в команде. А потом я с мамой уехал на время в Словакию.

Кстати, была такая забавная ситуация. Мне позвонила мама и говорит, что они уезжают, мол, сыночек собирайся и купи что-нибудь поесть в дорогу. Я побежал в магазин и почему купил 2 килограмма гречки.

4. Как меня сменила полномасштабная война? Я начал больше ценить какие-нибудь банальные вещи. Просто пообщаться с друзьями, позвонить папе, маме, погулять, выпить кофе. Вот такие вещи, которые я не ценил вплоть до начала полномасштабного вторжения. Сейчас я понимаю, что в один момент все может закончиться.

И, осознавая это, мне кажется, люди начинают ценить жизнь больше, чем до полномасштабной войны. Как-то иначе стал смотреть на все. У меня появилось больше позитива. Я даже не знаю, как это описать. Просто стал больше ценить жизнь.

5. Война научила меня, во-первых, верить в страну, верить в нашу несокрушимость. Скажу честно, у меня в первые дни были мысли о том, что мы не устаем. Я думаю, они у них были. Но в конце концов мы выстояли, мы сделали все возможное. Я говорю о наших ВСУ, которые сделали действительно все возможное для того, чтобы Украина выстояла.

То есть война научила меня верить. Верить в себя, верить в страну, в людей. И идти до конца с полной верой, не сдаваться.

6. Самым страшным моментом за последние три года было, ну, для меня это, наверное, начало войны, когда я очень сильно испугался. А еще один момент: когда находился дома, в Николаеве, начался обстрел. И было так громко, что у меня весь дом трясся. Я думал, что если еще что-нибудь прилетит, то уж точно в наш дом.

И когда, конечно, прилетел снаряд ко мне в дом, я очень испугался за папу, за находившихся там. Но, слава Богу, никто не пострадал. Это три момента.

7. Самым счастливым моментом за последние три года было... Ну, наверное, самые счастливые моменты у меня связаны с соревнованиями, хорошими выступлениями, в частности на Олимпиаде. Одним из самых счастливых моментов было, когда у меня появилась возможность соперничать на Игр-2024 в Париже. Я ведь очень хотел поехать и выступить во Франции.

Однако из-за состояния своего травмированного плеча я не знал, получится ли у меня это или нет. Но вот с такой несокрушимой верой в то, что мне все удастся, я выступил на Олимпийских играх-2024. Возможно, не лучшим способом, но для меня это тоже счастье, что я туда поехал. Мне очень понравилось.

Также один из самых счастливых моментов все-таки, когда я увидел папу после того, как мы вернулись обратно в Украину. Вот возвращаться в Украину после такого длительного отсутствия... Мы четыре или пять месяцев были в Германии и очень хотелось домой. Просто, знаете, в гнездышко.

И вот когда мы вернулись, такие приятные ощущения. Ты ходишь по своей земле, видишь те же дома, те же магазинчики, бассейн, те же вышки. И это, на самом деле, очень круто. Очень прикольные ощущения, которые я не испытывал никогда до того момента.

8. Наибольшую надежду давало... я даже не знаю. Я как-то всегда верил и верил в то, что у нас все получится. Надежду дают, наверное, люди, которые общаются. Часто заходишь в Ютуб, видишь общающихся блоггеров, собирающих деньги на помощь нашим военным, наши Вооруженные силы, которые работают. То есть нет чего-то одного. Это все в комплексе.

И когда ты видишь, что там, условно, какой-то медиафронт отрабатывает, там – ВСУ работают, там – еще кто-то помогает, кто-то – с украинским языком, кто-то – в школе и т.д. Очень многие видят, что просто общество наше не сломалось. И это понимание того, что, несмотря на все сложности, мы все равно верим в нашу победу, вот, наверное, это и дает такую веру. Потому что я вижу, что все верят, и это все мощно.

9. Я делал свой вклад тем, что репостил собрание, донатив средства в помощь нашим военным и рассказывал о ситуации в стране на международных соревнованиях, давал интервью. Много общался с журналистами и общался со спортсменами о ситуации в Украине, рассказывал, как у нас, что у нас, почему нам нужно помогать. Просто говорил об этом.

10. После окончания войны я обязательно... Ну вот первое, что приходит в голову, просто хочется сесть, встретиться с семьей. Я, папа, мама, моя сестра Маша. Сесть семьей и поужинать. Просто вместе, знаете ли, банально поужинать. Вот у меня такое видение всего этого. Такая какая-то банальщина, но просто хочется сесть с семьей, пообщаться и все.

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